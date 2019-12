Чеферин отговори на Перес: Плановете за Суперлига ще унищожат футбола

Президентът на УЕФА Александър Чеферин критикува остро идеята на боса на Реал Мадрид - Флорентино Перес, за създаване на суперлиги с участието на най-силните и богати клубове. Перес предлага създаването на две световни лиги с по 20 отбора всяка, а по думите на Чеферин това ще унищожи футбола.

European soccer president criticizes the head of Real Madrid for reportedly planning a “selfish and egotistical scheme” to create world leagues, saying it would ruin soccer.

