Обявиха нарядите за Арда - ЦСКА-София и Лудогорец - Черно море

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ЦСКА
СК към БФС обяви нарядите за 19-ия кръг на fbet Лига. Георги Кабаков ще ръководи Лудогорец - Черно море, а Арда - ЦСКА-София е поверен на Петър Костадинов.
7 Дек 2019 г. Събота 14:15 ч.
ПФК Ботев - ПФК Берое
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Кирил Манолов Лозанов
7 Дек 2019 г. Събота 16:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Черно море
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Петър Стоянов Петров
8 Дек 2019 г. Неделя 12:00 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Валери Николов Цветков
8 Дек 2019 г. Неделя 14:15 ч.
ФК Арда - ПФК ЦСКА-София
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Йордан Костадинов Иванов
8 Дек 2019 г. Неделя 16:30 ч.
ПФК Левски - ФК Витоша
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
9 Дек 2019 г. Понеделник 17:00 ч.
ПФК Дунав - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Николов Николов АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Деница Павлова Крумова
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