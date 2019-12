Брендън Роджърс подписа нов договор с Лестър

Подкрепата, която имах от ръководството, беше невероятна. Наследих изключителен екип от служители, посветен на напредъка и усъвършенстването. Имаме група играчи, с които ще се радвам да работим всеки ден. Ще продължим да работим заедно, за да постигнем успехи в Лестър за много години напред", заяви Брендън Роджърс.

Leicester City is delighted to confirm that manager Brendan Rodgers has signed a new contract!