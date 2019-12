Артета остава в Манчестър Сити и няма да поема Арсенал

Помощният треньор на Манчестър Сити Микаел Артета няма намерение да напуска "гражданите". Името на Артета бе сред най-споменаваните сред кандидатите за поста мениджър на Арсенал, съобщава "The Athletic".

37-годишният бивш играч на "артилеристите" се присъедини към треньорския щаб на Манчестър Сити, след като завърши футболната си кариера през 2016 година. Мениджърът на "гражданите" Пеп Гуардиола заяви, че вижда точно следващия треньор на Сити в лицето на Артета.

Arteta may be given more control for FA Cup and Carabao Cup matches next season, to further his development.



[@SamLee] https://t.co/3KAN1pLTwa