Хърн защити допингираните си боксьори в Саудитска Арабия

HEAVYWEIGHT HIGH STAKES



A genuine 50-50 between former world title chalenger Alexander Povetkin & @MichaelHunterII in a sizzling WBA title eliminator on Saturday night!



Who is winning this fight?#Boxing #HunterPovetkin #RuizJoshua2 pic.twitter.com/tpIgEeuOgX — ProBoxingFans (@ProBoxingFans) December 6, 2019 “Поветкин се провали с малки количества мелдоний”, сподели Еди Хърн от Дирия. - Сега VADA смени границите. Знаете за мексиканските боксьори, които бяха хванати с кленбутерол… WBC и VADA вече позволяват по-завишени нива, за да се консумира месо, помните Канело и половингодишното му наказание през 2018 година.“

“Може да се смеете сега, но ако изядете един стек в Аржентина, има страхотен шанс да ви хванат с кленбутерол на теста!”, добави той.



След това Хърн обърна внимание на битката между Дилиън Уайт и Мариуш Вах.

Dillian Whyte jokes around as Mariusz Wach towers over him pic.twitter.com/AkpTnZQOjH — Sun Sport (@SunSport) December 6, 2019 “Дилиън е чист. Да, има още какво да се доказва, в момента вървят процедури, но аз вярвам, че е невинен. Забавното е, че дори не знаех за Мариуш Вах“, призна промоутърът на бойното шоу, който по неофициални данни ще грабне чек за 20 милиона долара от шейховете.



Полякът се провали два пъти – през 2012 и 2015 година.



boec.bg

