Франки Едгар сменя Оргега срещу Корейското зомби

Бившият шампион на UFC в лека категория Франки Едгар най-вероятно ще замени Брайън Ортега срещу Чан Сунг Джунг – Корейското зомби. Двамата ще се бият в основния мач на галавечерта в Южна Корея, която ще се състои на 21 декември.

Frankie Edgar is the frontrunner to replace Brian Ortega versus Chan Sung Jung on Dec. 21, sources say. Looking good. Yes, he’s scheduled to fight Cory Sandhagen next month, but UFC is hoping to keep the fight in tact, too. They would have to assess after the South Korea fight.