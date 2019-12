Дейна Уайт разкри плановете на Конър, първо Серони, после Нурмагомедов

Босът на UFC Дейна Уайт разкри плановете на Конър Макгрегър за завръщане. Ирландецът има насрочен мач срещу Доналд Серони на 18 януари. Битката ще се състои по време на галавечерта UFC 246 в Лас Вегас. Нурмагомедов има планиран мач с Тони Фъргюсън.

Conor McGregor vs. Donald Cerrone is on for Jan. 18, per @bokamotoESPN. McGregor signed his bout agreement today, I’m told. He’s back. https://t.co/mHhpjneTLI