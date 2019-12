Безпощаден Соколов донесе победа на Зенит срещу бившия си отбор след страхотен обрат

#1 Tsvetan Sokolov pours in 20 pts for @volleyzenit_en , leading his team in a comeback win (12-25, 23-25, 25-12, 25-20, 15-10) vs @VolleyLube .#FIVBClubWorldChamps live & replays on https://t.co/Gq96R5Pj9t.

For all info: https://t.co/t73hk3BT7Z#Volleyball #Results pic.twitter.com/uUgdfYRMPY