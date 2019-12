Владимир Кличко все още смята Джошуа за номер 1

Боксовата легенда Владимир Кличко обяви Антъни Джошуа за най-класния боксьор в тежка категория. Двамата участваха в паметен мач през 2017-а. Тогава британецът беше свален в тежък нокдаун, но успя да се възстанови и да откаже един от най-великите шампиони в историята.

Anthony Joshua stops Wladimir Klitschko in the 11th round. Huge moment for AJ. What a performance #JoshuaKlitschko pic.twitter.com/VNYqyjxupi