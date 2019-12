Бонавентура за Ибра: Шампионите са добре дошли във всеки отбор

Халфът на Милан Джакомо Бонавентура заяви, че не знае дали Златан Ибрахимович ще се присъедини към тима, но добави, че определено “росонерите” се нуждаят от играч като него.

“Той е чудесен футболист и шампион. Всеки би имал нужда от него. Затова не знам какво ще се случи. Шампионите са добре дошли във всеки отбор, така че ще видим. Когато 20-годишен играч трябва да играе на голям стадион и с фланелка, която тежи, нормално е той да изпитва някои трудности. В Серия “А”, когато се допускат грешки, се губят точки. Невинаги има достатъчно време за младите играчи да израснат. За да побеждаваш и да се изкачиш до челните позиции, са ти необходими завършени футболисти. Понякога обаче такива могат да бъдат и младите играчи, в зависимост от тяхната зрялост”, коментира Бонавентура пред “Скай Спорт Италия”.

Bonaventura discusses possible Ibrahimovic return and problems with young squadhttps://t.co/zRAE5qQZIP