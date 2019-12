Буфон обясни защо избра да остане в Ювентус дори и в Серия "Б"

Вратарят на Ювентус Джанлуиджи Буфон посочи причината, поради която реши да остане в клуба дори и след изпращането му в Серия "Б" през сезон 2006/07 заради “Калчополи”, което разтърси италианския футбол. Тогава “Старата госпожа” беше напусната от играчи като Златан Ибрахимович, Емерсон, Джанлука Дзамброта, Патрик Виейра , Адриан Муту, Фабио Канаваро и Лилиан Тюрам. Имаше и футболисти, които обаче решиха да продължат да носят черно-бялата фланелка като легендарния страж и друга клубна икона - нападателят Алесандро Дел Пиеро.

“В един свят, пълен с думи, това беше възможност да дам урок на всички момчета, които изпитват страст към футбола. Този урок можеш да го дадеш само ако си първият, отказал се от нещо важно, а аз се отказах от много неща: бях на 28 години и бях по средата на кариерата ми. Имах шансове за “Златната топка”. При друго решение нещата щяха да са различни, но бях сигурен, че ако се държа добре и съм щедър, животът ще ми се отплати с всичко. Вече съм почти на 42 години и продължавам да бъда тук благодарение на един избор, който направих преди 14 години”, сподели Буфон по време на снощната церемония по връчването на наградите на семейство Аниели, което е собственик на торинския клуб.

