Звезда в биатлона танцува и прави задно салто (видео + снимки)

View this post on Instagram

V sobotu ve StarDance bohuel vypadla Gaba s Martinem. Tanili rumbu a scénický tanec, oba tance byli jako vdy nádherné. Je mi moc líto, e vypadli. Klobouk dol ped Gabou, jak se stihla vše za tak krátkou dobu nauit a klobouk dol ped Martinem, jak krásné a nápadité choreografie vytvoil. Myslím, e Gaba udlala od zaátku velký kus práce a neustále se zlepšovala. Moc jsem jim fandila, ale myslím, e 5. místo je i tak velice dobré . Doufám, e je brzy uvidíme tanit na njaké akci. @gabrielakoukalova @martinpragr

A post shared by eský biatlon - neoficiální (@biatlon.cr) on Dec 2, 2019 at 1:11pm PST