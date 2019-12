Лео Меси: Жалко е, че Мане е толкова назад

Top 15 Sadio Mané goals 2018/2019 pic.twitter.com/P2h53oFPX3 — Sadio Mané 10 (@sadiomanelfc10) July 17, 2019

Най-силният футболист според анкетата на “Франс Футбол” Лионел Меси съжалява, че Садио Мане е останал чак четвърти за “Златната топка”. Нападателят на Ливърпул събра 347 точки - почти двойно повече от следващия го Мохамед Салах (178 точки.). Третият Кристиано Роналдо пък е с 476 точки.“Жалко, че Мане е чак на четвърта позиция - коментира Меси пред Canal+. - През тази година видяхме много силни футболисти. Гласувах за него в другия приз - за FIFA The Best, защото това е футболист, на чиято игра се наслаждавам. Той направи страхотна година с Ливърпул.”За въпросната награда FIFA The Best Мане се нареди пети - зад Меси, Ван Дайк, Кристиано и Салах. За нея вота си даваха, селекционерите, капитаните на националните отбори и журналисти. За “Златната топка” пък гласуваха само представители на медиите.