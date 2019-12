Тенис Григор Димитров: Аз съм тенисист, но преди всичко искам да дам пример на децата 05 декември 2019 | 12:29 - Обновена 0



„Още от ранна възраст бях много отдаден. Когато бях на 10 или 11 години, осъзнах, че това е нещото, което ми е писано да правя. Нещото, което искам да правя“, сподели бившият №3.



„Мисля, че семейството ми ме възпита по много добър начин. Родителите са моята голяма подкрепа. Не бях претенциозен – трябваше ми само тенис корт и здрави ракети, за да бъда щастлив“, каза Григор.

“I’m a tennis player, but above all I just want to make sure that I also set the right examples for the families and absolutely the kids…”



One of the many reasons we admire @GrigorDimitrov. He will lead #TeamBulgaria in Sydney.#ATPCup https://t.co/ejZgS9kBNl pic.twitter.com/HZgWqSCgH6 — ATPCup (@ATPCup) 5 декември 2019 г. На ATP Cup България попадна именно в група C, в която се намират още Великобритания, Белгия и Молдова. Страната ни зае мястото на Швейцария в потока след отказването на Роджър Федерер. Първата ни ракета ще защитава цветовете на България редом с още четирима наши представители, които Димитров избра. Това ще бъдат Димитър Кузманов, Александър Лазаров, Александър Донски и Адриан Андреев. Някои от тях тепърва започват да мислят за пробив сред елита на тениса, а Григор им даде своите съвети.

Kick off a new decade and an exciting new season.#ATPCup schedule https://t.co/XwvUMxX1Wa — ATPCup (@ATPCup) 14 ноември 2019 г. „Когато пробих в Тура, не бях готов нито физически, нито психически. Едва когато реализирах някои големи победи, започнах да изпитвам респект към опонентите, към играта, към себе си“, каза Григор за времето, в което започна да се състезава при професионалистите.



„Аз съм тенисист, но преди всичко искам да направя така, че да дам пример на семействата, и най-вече на техните деца, че могат да постигнат всичко, без значение откъде са. Нужна е само усърдна работа и волята ти да бъде на правилното място“, сподели Димитров.



Мачовете на България за ATP Cup са в Сидни, като в първия дуел (на 3 януари) Григор Димитров повежда страната ни срещу Великобритания. Двата тима ще излязат на корта в 08:30 ч. българско време (17:30 ч. местно).



Втората ни среща е срещу Молдова на 5 януари, като тя започва в 10:00 ч. местно време (01:00 ч. българско в нощта на 4 срещу 5 януари). Два дни по-късно играем срещу белгийците. Серията ще е с начален час 08:30 ч. българско време.



Tennikafe.com

1