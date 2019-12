Жаирзиньо Розенструйк: Искате ли да взривя бомба в октагона?

Жаирзиньо Розенструйк оглавява събитието на UFC във Вашингтон тази неделя сутрин (българско време). Това е страхотен шанс за набиращия сила боец да блесне, защото насреща си има легендарния Алистър Овърийм.

Жаирзиньо демонстрира увереност в дните преди голямата битка, защото вече мисли и говори за следващия си съперник. Прицелил се е във Франсис Нгану.





„Ще бъде страхотна битка“, заяви Розенструйк след откритата тренировка за UFC уикенда. „Той е страшилището на категорията – торбаланът. Но и аз съм такъв, искате ли да взривя бомба в октагона? Пуснете ме срещу него и заключете вратите, феновете на UFC ще се наслаждават.“

„Ако е умен, ще приеме битката, Ако не е – той греши.“

