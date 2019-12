Бейзбол "Ангелите" купуват стадиона, остават в Анахайм до 2050 г. 05 декември 2019 | 09:02 0



След преговори между кмета на Анахайм Хари Сидху и собственика на Ейнджълс Арте Морено общината се е съгласила да продаде стадиона и 540 дка прилежаща земя за $325 млн. на притежаваната от бизнесмена компания "SRB Мениджмънт". Сделката ще бъде гласувана на извънредно заседание на Общинския съвет на Анахайм на 20 декември.



#BREAKING Angels reach deal to purchase Angel Stadium for $325M, stay in city through 2050https://t.co/CP9Lq60TfT — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) December 4, 2019

"След години на несигурност начертахме пътя напред за бейзбола в Анахайм – съобщи Сидху в специално изявление. – Всеки фен, който искаше да задържим Ейнджълс в града, ще получи точно това."



Освен построения през 1966 г. стадион имотът от общо 620 дка включва паркинг за 12 500 автомобила и музикалната зала "Сити Нешънъл Гроув" с капацитет за 1700 зрители. Продажбата се осъществява при цена от около $525 000 на декар. От клуба все още не са решили дали ще реновират четвъртото най-старо съоръжение в Мейджър лийг, или ще построят изцяло нов стадион на негово място.



The team would purchase both Angel Stadium and the surrounding 153 acres for $325 million. The #Angels would be wholly responsible for paying for either a renovation of the stadium or building a new one. https://t.co/zKjQluZiR5 — CBS Local Sports (@CBSLocalSports) December 4, 2019

"Днес направихме първата стъпка, която ще ни позволи да инвестираме в нашето бъдеще, като изградим един печеливш отбор, който осигурява висококачествена емоция на феновете", заяви босът Морено.



ЛА Ейнджълс имаше срок до края на тази година да вземе решение дали прекратява предсрочно договора си за наем на ст. "Ейнджъл" след сезон 2020, дали ще го изпълни докрай през 2029 г., или ще намери начин да се установи за дълго чрез взаимна договорка с кметството. Последният вариант беше описан като "идеален" и от двете страни.



