Ливърпул зашемети Евертън с изключителен футбол във френетично дерби със седем гола (видео)

Още във втората минута "червените" организираха страхотна атака. Робъртсън центрира добре отляво, а Мане засече с глава, но прати топката над вратата.

В шестата минута Ливърпул направи страхотна контраатака. Робъртсън я подхвана, а Мане изведе със страхотен пас по земя Ориги. Трима бранители на Евертън не успяха да се организират, белгиецът излезе зад тях, преодоля излезлия напред Пикфорд и прати топката във вратата - 1:0.

Ливърпул играеше с изключителна скорост. В 17-ата минута домакините отново препарираха отбраната на Евертън с две подвания. Александър-Арнолд отправи 50-метров диагонален пас към Мане, който отново показа страхотна визия и изведе по земя Шакири. Последният пусна елегантно топката покрай Пикфорд - 2:0.

Евертън обаче не се смути от този старт и в следващите минути тръгна смело в атака. В 21-вата минута Ловрен лошо се ориентира и не успя да изчисти центриране на Иуоби, след което топката стигна до Кийн. Централният бранител завърши много хладнокръвно от малък ъгъл - 2:1.



Минути след това Калвърт-Люин изскочи зад защитата на Ливърпул, но Ван Дайк се върна бързо, притисна нападателя и той изкара топката в аут. Гостите претендираха за дузпа, но такава не бе отсъдена. ВАР също провери ситуацията, но промяна нямаше.



В 31-вата минута поредният пас от дълбочина матира отбраната на Евертън. Отправи го Ловрен, който изведе Ориги. Белгиецът овладя брилянтно, след което със страхотен завършващ удар не остави шанс на Пикфорд - 3:1.





5 - Divock Origi has scored five Premier League goals against Everton; only Robbie Fowler (6) and Steven Gerrard (9) have scored more PL goals for Liverpool in the Merseyside derby. Hero. pic.twitter.com/TEqPIoBdZY