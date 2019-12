Джошуа и Руис-младши за последен път лице в лице преди реванша

Официалната пресконференция с участието на Анди Руис (33-1) и Антъни Джошуа (22-1) със сигурност ще се запомни.

Двамата се изправят тази събота вечер един срещу друг в дългоочакван реванш, а залогът са световните титли в тежка категория на WBO, WBA „Super“ и IBF.

В присъствието на своите треньори – Мани Робълс и Роб МакКракън, двете главни лица казаха, че са провели успешни тренировъчни лагери и нямат търпение за събота.

Най-интересната част бе в края на пресконференцията, когато Руис и Джошуа застанаха един до друг за обичайните снимки лице в лице. Докато двамата се гледаха „влюбено“, от публиката се чу вик „Two-time“. Това, разбира се, бе фен на 30-годишния претендент, прогнозирайки превръщането на Джошуа в двукратен световен шампион.

Andy Ruiz Jr and Anthony Joshua face-off at the final press conference before their rematch on Saturday. Heckler from the crowd shouts out "Two-Time" to which Ruiz Jr replies "And Still" without breaking eye contact.



[ @MatchroomBoxing] pic.twitter.com/8EmPnc6VB6