Бокс Джошуа не изключи трети мач с Руис 04 декември 2019 | 17:41 0



копирано

Антъни Джошуа не изключи трети мач срещу световния шампион в тежка категория Анди Руис – младши. Мексиканецът с американски паспорт спечели първата битка по-рано през годината. В събота вечер двамата ще се бият в реванш. Anthony Joshua knocked down in sparring yet again

For my thoughts click the link to my YouTube video #RuizJoshua2#AndyRuiz #AnthonyJoshuahttps://t.co/Ga4kp5RefP pic.twitter.com/PuAR67Obcp — The Troll Network (@Troll__Network) December 3, 2019 „Това не е последният път, когато ще се бия с Анди Руис на ринга – коментира Джошуа. – Ще се получи класен сблъсък. Ние ще направим и трети мач. Предполагам, че в събота всичко ще приключи с нокаут. Това искат и хората. Кръв и нокаути. Моята цел е победа.“ „Това не е последният път, когато ще се бия с Анди Руис на ринга – коментира Джошуа. – Ще се получи класен сблъсък. Ние ще направим и трети мач. Предполагам, че в събота всичко ще приключи с нокаут. Това искат и хората. Кръв и нокаути. Моята цел е победа.“

Още по темата

0



копирано

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 2874 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1