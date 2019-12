Президентът на Лион: Юнайтед ни предложи повече пари за Бензема, но той избра Реал Мадрид

Президентът на Лион Жан-Мишел Олас разкри, че Манчестър Юнайтед е предложил на тима по-добра сума от Реал Мадрид за Карим Бензема , но нападателят предпочел да премине на “ Сантиаго Бернабеу ”. Както е известно, трансферът се осъществи през лятото на 2009 година за сумата от 35 млн. евро.

“Когато Карим ме помоли да го продам, получих две оферти - едната беше от Юнайтед, а другата - от Реал Мадрид. Карим, също както Набил Фекир, дойде при мен и по този начин показа, че имахме взаимоотношения с голямо доверие. Той ми каза: “Мечтата ми е да играя за Реал Мадрид”. Продадохме го на Мадрид, въпреки че Юнайтед ни отправиха по-добра оферта”, сподели пред beINSPORTS Олас, който не изключи възможността в бъдеще французинът да се завърне в родния си клуб.

