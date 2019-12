Чеферин: ВАР е някаква бъркотия, но няма връщане назад

Президентът на УЕФА Александър Чеферин говори за негативното отношение към системата за видео помощ за арбитри (BAP).

"Получи се някаква бъркотия. Сега във футбола има съвсем различен натиск. Ако сте съдия и 80 хиляди души крещят на стадиона, вие трябва да вземете правилното решение за определен епизод, а не някой друг някъде в Лондон или Берлин. Не съм фен. Бях много скептичен към ВАР, сега мога да кажа, че резултатът не ме устройва. Но няма връщане назад", заяви Чеферин пред "Mirror".

“If you have a long nose, you can be in an offside position these days.” UEFA President Aleksander Ceferin on why he doesn’t like VAR. @MirrorFootball https://t.co/NlKJtqvjHq