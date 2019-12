Венгер готов да помогне на Люнгберг да поведе Арсенал

Бившият мениджър на Арсенал Арсен Венгер заяви, че е готов да помогне на настоящия наставник на отбора Фреди Люнгберг. Шведът пое лондончани през ноември след уволнението на Унай Емери. Той игра за “артилеристите” под ръководството на Венгер от 1998 до 2007 година.

"Винаги съм щастлив да помогна на бившите си футболисти и бившия си клуб. Ако той има нужда, разбира се, аз съм на разположение. Не искам да говоря твърде много за Арсенал. Сърцето ми е с клуба и искам да успеят. Фреди е фантастичен и всеотдаен. Той иска да работи с клуба дълго време", коментира Венгер.

Arsene Wenger on Freddie Ljungberg's interim @Arsenal role:



"If he needs to talk then I'm always available."



Once a manager, always a manager. pic.twitter.com/NVFv40uRh8