Романтичната ваканция на Зверев и новото му гадже (видео+снимки)

Тенис сезонът е дълъг и изморителен, а почивката след него е кратка. Някои играчи се прибират при семействата си, други предприемат екзотични ваканции, а трети… си намират приятелка и се отдават на любовта. От последния вид е Александър Зверев. Шампионът от Лондон 2018 се запознава в Париж тази година с модела Бренда Патеа и двамата започват да излизат заедно.

Патеа е родена на 2 септември 1993 г. в Берлин. Тя е модел и звезда в социалните мрежи, откъдето започва и кариерата през 2017 г. След Париж, двамата със Зверев пътуват за Лондон, а щом всички тенис ангажименти на германеца приключват, отиват в Мексико.

В Южна Америка Александър и Бренда са в компанията на Марсело Мело. Специалистът на двойки е много добър приятел на бившия №3 на сингъл в света и често си гостуват.

Преди връзката на Зверев с Патеа той излизаше с руската тенисистка Оля Шарипова в период от почти една година. Двамата се разделиха през април, но бяха забелязани отново заедно на Rolex Shanghai Masters, където тенисистът достигна до финала.

