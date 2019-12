Англия Привърженик на Нюкасъл спечели наградата "Фен на годината" 04 декември 2019 | 13:29 - Обновена 0



копирано





Той стана известен с невероятното си желание да се подиграва на приятеля си, фен на

През март, след победата на Нюкасъл над Евертън (3:2), Джорди написа няколко подигравателни съобщения до своя приятел, но той не му отговори. Тогава той се качи в колата си и измина около 170 километра, за да се смее на приятеля си на прага на къщата му, като осмиващият видеоклип на Джорди стана популярен в интернет. Here is the incident in question - congratulations! https://t.co/oukTLlMWUd — Get French Football News (@GFFN) December 2, 2019 Известното френско издание "L'Equipe" присъди титлата "Фен на годината" на привърженик на Нюкасъл на име Джорди.Той стана известен с невероятното си желание да се подиграва на приятеля си, фен на Евертън През март, след победата на Нюкасъл над Евертън (3:2), Джорди написа няколко подигравателни съобщения до своя приятел, но той не му отговори. Тогава той се качи в колата си и измина около 170 километра, за да се смее на приятеля си на прага на къщата му, като осмиващият видеоклип на Джорди стана популярен в интернет. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1065 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1