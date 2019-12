Бойни спортове Копривленски отново на ринга в Glory 04 декември 2019 | 13:03 0



Българинът, носещ прозвището Снайпера, се подготвя усилено за новото предизвикателство. Той тренира, както у нас, така и в Холандия под ръководството на един от най-големите специалисти в кикбокса – Майк Пасение.



"В Холандия аз неведнъж съм казвал, че са на друго ниво хората. Просто различен начин на тренировки, на водене на бой. Спокойна подготовка, без напрежение, с готини емоции и мисля, че по същия начин ще съм и на мача", уверен е той.

View this post on Instagram A post shared by STOYAN KOPRIVLENSKI (@koprivlenski1) on Dec 3, 2019 at 7:22am PST Стоян трябваше да се справя и с контузия в силната си лява ръка, която получи по време на тренировка, но вече е напълно възстановен и готов за битка.



"Винаги съм положително настроен за нещата. Мисля, че даже тази контузия ми е повлияла положително, понеже сега дясната е по-силна отново и може би с нея ще нокаутирам противника", закани се той.



А противникът е добре познат! Джонси и българинът се срещнаха веднъж през март 2018 г. Тогава победата отиде при канадеца след съдийско решение. В събота обаче е време за дългоочакван реванш.

“Мачът беше много зрелищен и всички зрители, всички фенове на кикбокса, останаха много изкефени от тази среща, така че мисля, че този път няма да е по-различно. Понеже исках да пришпоря боя и да го откажа колкото се може по-скоро, но всеки на това ниво е добре подготвен и не беше чак толкова лесно. Този път мисля, че ще си изиграя много по-добре картите и победата ще е моя", уверен е Копривленски.



Той е на пето място в ранглистата на Glory в леката категория (до 70 кг).



"Винаги съм готов за бой и винаги ми липсва това чувство, ако не съм излизал скоро на среща. Засега съм фокусиран върху тази среща. Дай Боже след победа ще говорим пак. Мечтите винаги са на една победа разстояние!"

View this post on Instagram A post shared by STOYAN KOPRIVLENSKI (@koprivlenski1) on Nov 12, 2019 at 3:24am PST Срещата между Копривленски и Джонси може да гледате пряко по RING на 7 декември от 12:00 ч.



