Кубрат Пулев коментира шансовете на Джошуа и Руис за реванша

Anthony Joshua, admits there is no room for error with IBF, IBO, WBA, WBO Andy Ruiz this time around pic.twitter.com/fbiHJaLeDq — Seunara (@seun_odewale) 4 декември 2019 г. Българинът е официален претендент на IBF и трябва да се изправи в следващия си мач срещу победителя от битката на Руис и Джошуа. Очаква се Кубрат да пътува днес или утре за Дирия, където да присъства лично на галавечерта и да наблюдава от първия ред мача. Той самият призна, че има голяма вероятност да се качи на ринга и лично да предизвика шампиона. Сред зрителите обаче може да е и Александър Усик. Украинецът е претендент на WBO и също има право да получи двубой за този пояс. "Меридиан Мач"

Кубрат Пулев очаква Антъни Джошуа да подходи много по-внимателно и отговорно към битката с Анди Руис. Британецът ще се опита да вземе реванш от Унищожителя тази събота, като срещата се очаква да започне в 23:00 часа българско време. На 1 юни американецът с мексикански корени нокаутира Ей Джей в седмия рунд, поднасяйки една от най-големите изненади в историята на тежка категория на бокса. Според Кобрата ситуацията най-вероятно ще се повтори и сега, а Руис ще защити световните си титли на WBA, WBO, IBF и IBO.“Ако Руис е успял да се подготви сериозно и не се е отпуснал покрай славата, която го връхлетя, той отново ще спечели. Анди е много популярен в САЩ и Мексико, около него има много шум, постоянно е из медиите, което може да му се отрази негативно. Но ако е успял да се справи с всичко това и се е концентрирал върху боксовата си кариера, вярвам, че пак ще победи. Няма да му е толкова лесно, колкото в предишния мач, но все пак Джошуа ще загуби. Сигурен съм, че Антъни ще е подходил различно, много по-сериозно. Взел си е поуки от грешките, които е допуснал, и най-вероятно с екипа му са разработили друга стратегия. Той падна, защото очакваше, че ще му бъде много лесно при първата им среща. Но видя, че е далеч от истината. И колкото и да се е подготвял, по мое мнение Руис пак ще ликува”, коментира пред сайта fight-sports.tv Кобрата. 0



