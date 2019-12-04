ЦСКА-София е близо до привличането на звездата на Царско село

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ЦСКА
Спортно-техническият щаб на ЦСКА-София е много близо до привличането на една от звездите на есенния дял в шампионата. Става дума за крилото на Царско село Родни Антуи. Холандецът, който подписа с новака в елита през лятото, е следен и от Левски, но "червените" са много по-близо до него, твърди "Меридиан мач".
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(Гост) 49
отговор
Какъв Ц СКА ТЕ ГОНИ БЕ МАНОЛОВ? ТИ ГО ДАВАШ НА ЛИТЕКС ОНЕЗИ ,КОЙТО ВИ БИХА С 8-0 ПРЕДИ ГОДИНИ. Рейтинг: 0 0
(Гост) 48
отговор
Нормално е от Селско Царство да отидеш при селяндурски отбор. Рейтинг: 5 3
(Гост)
Нормално е като си ушев т ъпак да не даваш мнение..Не муууучи с пълна уста шпалир... Рейтинг: 1 0
(Гост) 47
отговор
40 000 000 кога бе доносници ? Рейтинг: 6 2
(Гост) 46
отговор
Боже мои звезда от царско село Рейтинг: 2 5
(Гост)
Боже мой, зорлем направена звезда от АЕК ЛАРНАКА... Рейтинг: 1 0
(Гост) 45
отговор
Стойне хвъли кърпата. Кой може разпродава, кой не - преебава и аре кой от къде е Рейтинг: 1 2
(Гост) 43
отговор
Аз съм П Е Д Е Р А С Т Няма търпение този да ме Е Б Е Рейтинг: 1 2
(Гост)
Ти си ушев,марш при братята комууууняги на Витиня... Рейтинг: 1 0
(Гост) 42
отговор
Охааа, още един черен патлак. Направо ми се зави свят! Рейтинг: 5 2
(Гост)
Още един расов македонец,тоя ще ме разнебити.. Рейтинг: 1 0
(Гост) 41
отговор
_!_- Рейтинг: 2 1
(Гост) 39
отговор
ОТНОВО И ОТНОВО. ЧЕРНОГЛАВА МАИМУНА ИСКАТ ДА ВЗЕМАТ НА ЩИ ЛИТЕКС МИКРЕ ПОМАК Софияцска ТИРЕ МЕНТЕ МАЛЕЛЕЕ Рейтинг: 4 4
(Гост)
ИСКАМ СИ ТРИЧКО,МАКЕДОНЕЦО Е ВИНАГИ У ЧАС.. Рейтинг: 1 0
(Гост) 38
отговор
А вратарчето няма ли да вземете,той е новия ми тъпкач!Обещавам да олигавя патките на цялото ръководство,само го вземете.Така с мъжът ми Али Соу ще се съберат в един отбор,поне да са заедно. Рейтинг: 4 3
(Гост)
Ще вземеме на ГЕЙарена малка пишка хенанска,другите много големи ,ще ни издънят.. Рейтинг: 1 0
(Гост) 37
отговор
Пак ще се намери някой цеца пак да я изк.леца Рейтинг: 1 3
(Гост)
Лихтенщайнски черен сух по а нуса... Рейтинг: 1 0
(Гост) 36
отговор
Тоя пич е в топ 3 в ефбета.Голям маняк е ,минава ги по 2,3.Играе момчето! Рейтинг: 12 0
(Гост) 35
отговор
Сутрин рано ,от зарана - Кор за Лефски - вашта мама! Рейтинг: 13 3