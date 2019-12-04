ЦСКА-София е близо до привличането на звездата на Царско село

Спортно-техническият щаб на ЦСКА-София е много близо до привличането на една от звездите на есенния дял в шампионата. Става дума за крилото на Царско село Родни Антуи . Холандецът, който подписа с новака в елита през лятото, е следен и от Левски , но "червените" са много по-близо до него, твърди "Меридиан мач".

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Според медията няма никакъв шанс босът на Царско село Стойне Манолов да продаде свой футболист на "сините", когато към него има интерес и от "Армията". Вестникът допълва, че е много вероятно ЦСКА-София да вземе Родни Антуи през зимната пауза за ниска трансферна сума, но само 50 процента от него.

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Така Царско село ще запази другата половина от правата на играча и ще спечели, ако "червените" успеят да го продадат след време зад граница.