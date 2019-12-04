ЦСКА-София Cska-Sofia

ЦСКА-София 0:0 Лудогорец

последен:
01.12.2019

Арда (Кърджали) - ЦСКА-София

следващ:
08.12.2019

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Милош Крушчич
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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ЦСКА

ЦСКА-София е близо до привличането на звездата на Царско село

04 декември 2019 | 10:15 - Обновена
ЦСКА-София е близо до привличането на звездата на Царско село
Спортно-техническият щаб на ЦСКА-София е много близо до привличането на една от звездите на есенния дял в шампионата. Става дума за крилото на Царско село Родни Антуи. Холандецът, който подписа с новака в елита през лятото, е следен и от Левски, но "червените" са много по-близо до него, твърди "Меридиан мач".

Родни Антуи е играч №1 на 15 кръг@@@

Според медията няма никакъв шанс босът на Царско село Стойне Манолов да продаде свой футболист на "сините", когато към него има интерес и от "Армията". Вестникът допълва, че е много вероятно ЦСКА-София да вземе Родни Антуи през зимната пауза за ниска трансферна сума, но само 50 процента от него.

Царско село - Дунав (Русе)@@@

Така Царско село ще запази другата половина от правата на играча и ще спечели, ако "червените" успеят да го продадат след време зад граница.

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Спортни новини		 Прочетена 8967

Добави коментар ›› Коментари (49)

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АХА
(Гост) 49
отговор
04 декември 2019 | 15:50

Какъв Ц СКА ТЕ ГОНИ БЕ МАНОЛОВ? ТИ ГО ДАВАШ НА ЛИТЕКС ОНЕЗИ ,КОЙТО ВИ БИХА С 8-0 ПРЕДИ ГОДИНИ. Рейтинг: 0 0

захарно петле от микре
(Гост) 48
отговор
04 декември 2019 | 14:49

Нормално е от Селско Царство да отидеш при селяндурски отбор. Рейтинг: 5 3

Баражен ушак навадуцкан
(Гост)
04 декември 2019 | 15:20

Нормално е като си ушев т ъпак да не даваш мнение..Не муууучи с пълна уста шпалир... Рейтинг: 1 0

КЗЛ
(Гост) 47
отговор
04 декември 2019 | 14:15

40 000 000 кога бе доносници ? Рейтинг: 6 2

Цска
(Гост) 46
отговор
04 декември 2019 | 14:09

Боже мои звезда от царско село Рейтинг: 2 5

Бараж
(Гост)
04 декември 2019 | 15:21

Боже мой, зорлем направена звезда от АЕК ЛАРНАКА... Рейтинг: 1 0

Гацо Бацов
(Гост) 45
отговор
04 декември 2019 | 13:59

Стойне хвъли кърпата. Кой може разпродава, кой не - преебава и аре кой от къде е Рейтинг: 1 2

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Норге
(Гост) 43
отговор
04 декември 2019 | 13:38

Аз съм П Е Д Е Р А С Т Няма търпение този да ме Е Б Е Рейтинг: 1 2

Оня
(Гост)
04 декември 2019 | 15:23

Ти си ушев,марш при братята комууууняги на Витиня... Рейтинг: 1 0

Норге
(Гост) 42
отговор
04 декември 2019 | 13:30

Охааа, още един черен патлак. Направо ми се зави свят! Рейтинг: 5 2

Уши
(Гост)
04 декември 2019 | 15:24

Още един расов македонец,тоя ще ме разнебити.. Рейтинг: 1 0

уй
(Гост) 41
отговор
04 декември 2019 | 13:25

_!_- Рейтинг: 2 1

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
ЛИТЕКС МИКРЕ ПЕЩЕРА КЛУБ
(Гост) 39
отговор
04 декември 2019 | 13:14

ОТНОВО И ОТНОВО. ЧЕРНОГЛАВА МАИМУНА ИСКАТ ДА ВЗЕМАТ НА ЩИ ЛИТЕКС МИКРЕ ПОМАК Софияцска ТИРЕ МЕНТЕ МАЛЕЛЕЕ Рейтинг: 4 4

Баражен ушак навадуцкан
(Гост)
04 декември 2019 | 15:26

ИСКАМ СИ ТРИЧКО,МАКЕДОНЕЦО Е ВИНАГИ У ЧАС.. Рейтинг: 1 0

Панцер 74
(Гост) 38
отговор
04 декември 2019 | 13:02

А вратарчето няма ли да вземете,той е новия ми тъпкач!Обещавам да олигавя патките на цялото ръководство,само го вземете.Така с мъжът ми Али Соу ще се съберат в един отбор,поне да са заедно. Рейтинг: 4 3

Агента Тара ушевия
(Гост)
04 декември 2019 | 15:29

Ще вземеме на ГЕЙарена малка пишка хенанска,другите много големи ,ще ни издънят.. Рейтинг: 1 0

аз
(Гост) 37
отговор
04 декември 2019 | 12:44

Пак ще се намери някой цеца пак да я изк.леца Рейтинг: 1 3

Оня черния
(Гост)
04 декември 2019 | 15:30

Лихтенщайнски черен сух по а нуса... Рейтинг: 1 0

ЛалутаАрми
(Гост) 36
отговор
04 декември 2019 | 12:41

Тоя пич е в топ 3 в ефбета.Голям маняк е ,минава ги по 2,3.Играе момчето! Рейтинг: 12 0

Гун Дьо
(Гост) 35
отговор
04 декември 2019 | 12:41

Сутрин рано ,от зарана - Кор за Лефски - вашта мама! Рейтинг: 13 3 


							
						


							
					

					
					
						


						


								

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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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