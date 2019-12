Моуриньо е категоричен: Няма да купуваме Бруно Фернандеш

Мениджърът на Тотнъм Жозе Моуриньо даде да се разбере, че клубът няма да прави скъпи трансфери през зимната пауза. Португалецът коментира и евентуалното привличане на конкретен футболист, който от доста време е свързван с "шпорите" - Бруно Фернандеш.

"Отговарям ви с "не". Бруно Фернандеш е футболист с цена, която е прекалено висока за Тотнъм. Ние се отличаваме от другите клубове на нашето ниво. Не очаквайте скъпи трансфери от нас", отсече Моуриньо.

José Mourinho speaking to Sport TV about a potential Spurs move for Bruno Fernandes: "I would definitely say no because Bruno is a player of a level and value that is not for us."



Well, that looks like one club ruled out. #SquawkaScoutpic.twitter.com/8kvGmqzV5u