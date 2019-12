Байерн си хареса шведски талант от Серия "А"

Едно от откритията на сезона в Серия "А" - Деян Кулушевски, попада в трансферните планове на Байерн (Мюнхен). Скаути на баварците са останали впечатлени от изявите на 19-годишния офанзивен халф от началото на сезона.

Кулушевски е собственост на Аталанта, но е преотстъпен на Парма и през настоящата кампания има 3 гола и 6 асистенции, като е в основата на силното представяне на "дуковете".

Bayern have joined the list of Italian and English clubs interested in Swedish attacking midfielder/winger Dejan Kulusevski (19), playing at Parma on loan from Atalanta. Kulusevski's value continues to rise this season and he would cost over €30m [@virgilio_it] pic.twitter.com/vdbVk6vpT6