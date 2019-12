В Италия: Гатузо сменя Анчелоти начело на Наполи

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис е решил да уволни старши треньора Карло Анчелоти, твърдят медиите на Апенините. Повечето източници очакват Анчелоти да бъде освободен на 10 декември, след последния мач на тима в групите на Шампионската лига срещу Генк. Фаворит за заместник на опитния специалист е Дженаро Гатузо, който игра под негово ръководство в Милан.

Наполи се представя много зле в Серия "А" и заема 7-о място в класирането, като няма победа в 6 поредни мача. Напрежението в клуба е на всички нива и това се отразява на резултатите. Вчера е имало среща между Анчелоти и футболистите, която не е минала добре и това е сигурен знак, че треньорската смяна е въпрос на броени дни.

Growing reports #Napoli crunch meeting between squad and Carlo Ancelotti did not go well, so club decided they'll fire him after final #UCL group game and bring in Gennaro Gattuso https://t.co/6qMnL9cowS #SerieA #LFC #AFC #MUFC #PSG pic.twitter.com/zf4uyFSsVB