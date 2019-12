Люка Ернандес: Винаги ще съм благодарен на Симеоне, но нямаше как да откажа на Байерн

Защитникът на Байерн (Мюнхен) Люка Ернандес даде интервю за Spox, в което коментира всички актуални теми около баварците, както и собствените си амбиции след трансфера от Атлетико Мадрид през лятото. Ето и най-интересните отговори на световния шампион:

За здравословното си състояние: "Подобрявам се, но още десетина дни ще съм отделен от отбора. Не трябва да бързаме. Целта ми е да направя пълноценна подготовка за втория полусезон".

За Нико Ковач: "Той е отличен треньор, желая му всичко най-добро. За съжаление, в един момент химията между него и отбора се изгуби".

За Ханзи Флик: "Защо да не остане и след зимата? Той върши чудесна работа и се представяме на ниво под негово ръководство. Ако нещата продължат в същия дух, не бих се изненадал Флик да ни води до края на сезона".

За загубата от Байер (Леверкузен): "Това е футболът. Понякога топката влиза във вратата, друг път - не. Срещи Леверкузен нямахме късмет, но иначе отборът игра много добре. Сигурен съм, че в следващите мачове резултатите ще са положителни".

За преминаването си в Байерн: "Когато получих обаждането от Хасан Салихамиджич, не трябваше да мисля дълго. Никой не ме е убеждавал да приема офертата. Винаги съм мечтал да играя за играя за един от най-големите клубове в Европа. Радвам се, че взех това решение. Чувствам се все по-добре в Байерн".

За цената си от 80 млн. евро: "Не ме притеснява, но, разбира се, искам да докажа, че си струвам парите. Ще наравя всичко възможно да оправдая доверието на клуба".

За разликата в тренировките в Атлетико и Байерн: "В Атлетико наблягахме много повече на физическата подготовка, а тук фокусът е поставен върху техниката".

За Антоан Гризман: "Двамата сме близки приятели от много години. Бих се радвал един ден той да дойде в Байерн".

За идолите си от детството: "Бишенте Лизаразу, защото играеше на моята позиция, и Зинедин Зидан, който е най-великият френски футболист за всички времена".

