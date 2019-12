11 футболисти, които станаха успешни бизнес предприемачи

Some thoughts on the inaugural Davis Cup. I did actually really enjoy it and think it's a pretty good concept, but there are a lot of issues that need ironing out, some of which are difficult to resolve without calendar change https://t.co/mbBVZl90bF — George Bellshaw (@BellshawGeorge) November 25, 2019

I enjoyed a lot being part of such an inspiring event organised by the @BritSciAssoc . #huxleysummit @GFBiochemicals pic.twitter.com/M5kO0TmUv7 — Mathieu flamini (@mathieuflamini) November 29, 2019

Impressions from the symposium of the @rhi_institut and the Digital Summit. As an incentive for my various projects and functions, it is always great to communicate my knowledge to the outside world and exchange ideas with communication experts. pic.twitter.com/syjOsoGDRr — Philipp Lahm (@philipplahm) November 14, 2019

Uli #Hoeneß ahead of #FCBB04: "I want to thank everybody for their support over the years. I had an amazing time! I wish our #FCBayern all the best."#MiaSanMia pic.twitter.com/Mahb1Cd4xR — FC Bayern English (@FCBayernEN) November 30, 2019

HSV Head of Sport Jonas Boldt and President Marcell Jansen are in California this week with the DFB, exchanging ideas with some of the brightest minds America has to offer, including the San José Sharks as well as the San Francisco 49ers https://t.co/J3bcSplLpA#nurderHSV pic.twitter.com/7j5Eu1NJuH — HSV English (@HSV_English) December 3, 2019

English version: Zlatan Ibrahimovic invests in AEG Sweden – becomes partner of Hammarby Fotboll AB: https://t.co/MRfLn6Ktwe — Hammarby Fotboll (@Hammarbyfotboll) November 27, 2019

Футболистите имат репутацията, че не могат да управляват парите си. Business Insider обаче изброява 11 представители на футбола, които са се доказали не само на терена, но и в сферата на бизнеса чрез своите предприемачески умения.В миналото футболистите не бяха асоциирани със стила и модата. Един човек обаче промени това: Дейвид Бекъм. Бившата звезда на Манчестър Юнайтед Реал Мадрид беше един от първите играчи, които изградиха име и извън футбола. Не беше знаечие за какво ставаше въпрос - прически, татуировки, футболни обувки или лакирани нокти - каквото и да носеше Бекъм, то се превръщаше в мода. През 2013 година той беше най-скъпоплатеният играч в света със спечелените си тогава 50 милиона долара. Оттогава Бекъм се превърна в модел за пример за негови наследници като Кристиано Роналдо и неговата империя за собствен маркетинг.Легендарният германски вратар не изчезна от сцената след кариерата си на играч. Той коментира мачове за немската телевизия ZDF от 2008 година насам. През януари 2020 година той ще влезе в Управителния съвет на Байерн (Мюнхен) . Преди три години Кан основа и компанията Goalplay, която предлага специално мобилно приложение за треньори и продава вратарски ръкавици и чанти.Испанецът е един от най-добрите футболисти в света и преди да навърши 25 години той вече беше спечелил всички най-желани за един играч трофеи. От 2010 година защитникът на Барселона има връзка с певицата Шакира, от която има две деца. Това обаче не е всичко: смята се, че IQ-то на Пике е 140. Той успешно участва в покер турнири и чрез компанията си Kosmos Global Holding инвестира в различни индустрии, включително тенис и медии. Той е отговорен за реформите в традиционния тенис турнир Купа “Дейвис”. Също така той е собственик на третодивизионния в испанския футбол ФК Андора, който иска да класира в Шампионската лига.По време на своята връхна точка той главозамайваше опонентите си със своите бързи крака, въпреки че винаги изглеждаше спокоен. Това е поредната причина защо новата му работа му приляга толкова добре - той пое семейната винарна и сега продава нейните продукти в цяла Европа. Винарната произвежда около 15000 - 20000 бутилки на година. Пирло не е единственият футболист, превърнал се във винопроизводител - Андрес Иниеста и Жоан Мику също са ценители на виното.Австрийският защитник на Лестър , който е играл и в Майнц 05 Шалке 04 , също има други амбиции. Те включват онлайн сериала No Fuchs Given, който се състои в изпълнението на странни предизвикателства, свързани с футбола. Той също така продава мърчъндайз на своя уебсайт. В началото на годината неговият отбор участва на Световното клубно първенство по видеоиграта FIFA. “Искам да изградя следващите звезди на електронния футбол, защото вече има толкова много добри играчи, а ние се фокусираме върху следващото поколение”, сподели Фукс пред сайта на ФИФА.Неговата компания няма нищо общо с футбола, останалите спортове и модата. Чрез своята GFBiochemicals французинът, играл за Милан Арсенал , си е поставил амбициозна цел - той иска да развие устойчива алтернатива на продуктите на маслена основа. В момента GFBiochemicals е първата комапния с масово производство на левулинова киселина - пазар, който Forbes оценява на 33 милиарда долара.Той е сред най-успешните германски футболисти за всички времена. Още по време на футболната си кариера мюнхенският играч се интересуваше от бизнес. През 2017 година той изцяло придоби комапнията Sixtus, която е в сферата на спортните грижи, хигиена и балсами, а също и германската спортна лотария. През 2018 година Лам закупи и хранителната фирма Schneekoppe.Понякога футболистите са по-успешни след края на активната си кариера, отколкото по време на нея. Един от примерите е бившият норвежки национал, който от 2013 година насам е изпълнителен директор на Puma. Преди това той работи за компании като Deichmann, Pandora и adidas.С изключение на някои данъчни затруднения, не са много нещата, които да са предизвикали проблеми в живота на Ули Хьонес. Като футболист той стана шампион на Германия, носител на КЕШ, европейски и световен първенец. След това като ръководител той превърна Байерн в най-успешния във финансово и спортно отношение германски футболен клуб. Хьонес също така основа през 1985 година своя собствена фабрика за наденици, които в момента се продават из цяла Германия и дори на “ Алианц Арена ”.Той също е страстен предприемач. Чрез комапнията си MJ Beteiligung бившият играч на Хамбургер инвестира в пет различни бизнеса, включително ресторант в Сан Франциско - Kinneloa, магазин за медицински принадлежности, терен за плажни спортове и, разбира се, фирма за спортни облекла. Също така в началото на годината той стана президент на Хамбургер.Дойдох като крал, тръгнах си като легенда.Както всички знаем, на Ибрахимович не му липсва самоувереност. Той също така обича да се саморекламира. Издаде автобиографията I am Zlatan, пусна мобилното приложение Zlatan Unplugged и създаде мобилната игра Zlatan Legends, в която, очевидно, участва и самият той. През 2016 година той си пробва късмета и в спортната мода чрез марката си A-Z (Z, разбира се, идва от Zlatan). Фирмата обаче обяви фалит и беше ликвидирана едва две години по-късно през октоври 2018-а. Последното бизнес начинание на нападателя е свързано с придобиването на 50% от акциите на шведския футболен клуб Хамарби. Това предизвика гневни реакции срещу него от страна на феновете на Малмьо, чийто юноша е той.