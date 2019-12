Киелини: Миналата година отнеха "Златната топка" от Роналдо заради Реал Мадрид

Защитникът на Ювентус Джорджо Киелини твърди, че съотборникът му Кристиано Роналдо не е спечелил миналогодишната "Златна топка", защото бившият му отбор Реал Мадрид не е искал това да се случи. Както е известно, Лука Модрич спечели най-ценната индивидуална награда за 2018 година, а португалецът остана втори в класацията.

“Определено отнеха "Златната топка" от Кристиано Роналдо миналата година, когато от Реал Мадрид решиха, че той не трябва да я спечели. Това беше доста странно. Тази година беше по-балансирана. При цялото ми уважение към Модрич, дори и в най-добрия му сезон в кариерата му, той не я заслужаваше. Той спечели Шампионската лига, но по тази логика Вирджил ван Дайк трябваше да победи тази година или миналата наградата да беше отишла при Антоан Гризман, Пол Погба или Килиан Мбапе за изключителните неща, които направиха на Мондиал 2018. Нямаше смисъл в първото място на Лука Модрич”, коментира Киелини пред “Скай Спорт Италия”.

