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последен:
01.12.2019

Барселона - Майорка

следващ:
07.12.2019

създаване: 1899г.
стадион: Камп Ноу
президент: Джосеп Мария Бартомеу
треньор: Ернесто Валверде
web: Барселона

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Европейски футбол

Всички носители на Златната топка от 1956-а година насам

02 декември 2019 | 23:36
Всички носители на Златната топка от 1956-а година насам
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Аржентинската звезда Лионел Меси спечли “Златната топка” за рекорден 6-и път в кариерата си. Лидерът на Барселона получи наградата на церемония в Париж. Той остави след себе си големия си съперник Кристиано Роналдо, който е вдигал отличието пет пъти, а през тази година се нареди на трето място.

“Златната топка” води началото си от 1956 година, като първият победител е Стенли Матюс. Между 2010 и 2015 година наградата се връчваше съвместно от “Франс футбол” и ФИФА, но след това анкетата отново се организира само от френското сипсание.

Всички победители през годините:
1956 Стенли Матюс (Англия) Блекпул
1957 Алфредо ди Стефано (Испания, Аржентина) Реал Мадрид
1958 Раймон Копа (Франция) Реал Мадрид
1959 Алфредо ди Стефано (Испания) Реал Мадрид
1960 Луис Суарес (Испания) Барселона
1961 Омар Сивори (Италия) Ювентус
1962 Йозеф Масопуст (Чехословакия) Дукла Прага
1963 Лев Яшин (СССР) Динамо Москва
1964 Денис Лоу (Шотландия) Манчестър Юнайтед
1965 Еузебио (Португалия) Бенфика
1966 Боби Чарлтън (Англия) Манчестър Юнайтед
1967 Флориан Алберт (Унгария) Ференцварош
1968 Джордж Бест (Северна Ирландия) Манчестър Юнайтед
1969 Джани Ривера (Италия) Милан
1970 Герд Мюлер (Германия) Байерн Мюнхен
1971 Йохан Кройф (Холандия) Аякс
1972 Франц Бекенбауер (ФРГ) Байерн Мюнхен
1973 Йохан Кройф (Холандия) Барселона
1974 Йохан Кройф (Холандия) Барселона
1975 Олег Блохин (СССР) Динамо Киев
1976 Франц Бекенбауер (ФРГ) Байерн Мюнхен
1977 Алан Симонсен (Дания) Борусия Мьонхенгладбах
1978 Кевин Кийгън (Англия) Хамбургер
1979 Кевин Кийгън (Англия) Хамбургер
1980 Карл-Хайнц Румениге (ФРГ) Байерн Мюнхен
1981 Карл-Хайнц Румениге (ФРГ) Байерн Мюнхен
1982 Паоло Роси (Италия) Ювентус
1983 Мишел Платини (Франция) Ювентус
1984 Мишел Платини (Франция) Ювентус
1985 Мишел Платини (Франция) Ювентус
1986 Игор Беланов (СССР) Динамо Киев
1987 Рууд Гулит (Холандия) Милан
1988 Марко ван Бастен (Холандия) Милан
1989 Марко ван Бастен (Холандия) Милан
1990 Лотар Матеус (Германия) Интер
1991 Жан-Пиер Папен (Франция) Олимпик Марсилия
1992 Марко ван Бастен (Холандия) Милан
1993 Роберто Баджо (Италия) Ювентус
1994 Христо Стоичков (България) Барселона
1995 Джордж Уеа (Либерия) Милан
1996 Матиас Замер (Германия) Борусия Дортмунд
1997 Роналдо (Бразилия) Интер
1998 Зинедин Зидан (Франция) Ювентус
1999 Ривалдо (Бразилия) Барселона
2000 Луиш Фиго (Португалия) Реал Мадрид
2001 Майкъл Оуен (Англия) Ливърпул
2002 Роналдо (Бразилия) Реал Мадрид
2003 Павел Недвед (Чехия) Ювентус
2004 Андрей Шевченко (Украйна) Милан
2005 Роналдиньо (Бразилия) Барселона
2006 Фабио Канаваро (Италия) Ювентус/Реал Мадрид
2007 Кака (Бразилия) Милан
2008 Кристиано Роналдо (Португалия) Манчестър Юнайтед
2009 Лионел Меси (Аржентина) Барселона
2010 Лионел Меси (Аржентина) Барселона
2011 Лионел Меси (Аржентина) Барселона
2012 Лионел Меси (Аржентина) Барселона
2013 Кристиано Роналдо (Португалия) Реал Мадрид
2014 Кристиано Роналдо (Португалия) Реал Мадрид
2015 Лионел Меси (Аржентина) Барселона
2016 Кристиано Роналдо (Португалия) Реал Мадрид
2017 Кристиано Роналдо (Португалия) Реал Мадрид
2018 Лука Модрич (Хърватия) Реал Мадрид
2019 Лионел Меси (Аржентина) Барселона

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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 860

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Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
RONALDO
(Гост) 1
отговор
03 декември 2019 | 00:07

МЕСИ-ДЕ ФЪРСТ ЕНД ДА БЕСТ. Рейтинг: 2 2 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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