Всички носители на Златната топка от 1956-а година насам

|
|
Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент
|
|
Европейски футбол
Аржентинската звезда Лионел Меси спечли “Златната топка” за рекорден 6-и път в кариерата си. Лидерът на Барселона получи наградата на церемония в Париж. Той остави след себе си големия си съперник Кристиано Роналдо, който е вдигал отличието пет пъти, а през тази година се нареди на трето място.
“Златната топка” води началото си от 1956 година, като първият победител е Стенли Матюс. Между 2010 и 2015 година наградата се връчваше съвместно от “Франс футбол” и ФИФА, но след това анкетата отново се организира само от френското сипсание.
Всички победители през годините:
1956 Стенли Матюс (Англия) Блекпул
1957 Алфредо ди Стефано (Испания, Аржентина) Реал Мадрид
1958 Раймон Копа (Франция) Реал Мадрид
1959 Алфредо ди Стефано (Испания) Реал Мадрид
1960 Луис Суарес (Испания) Барселона
1961 Омар Сивори (Италия) Ювентус
1962 Йозеф Масопуст (Чехословакия) Дукла Прага
1963 Лев Яшин (СССР) Динамо Москва
1964 Денис Лоу (Шотландия) Манчестър Юнайтед
1965 Еузебио (Португалия) Бенфика
1966 Боби Чарлтън (Англия) Манчестър Юнайтед
1967 Флориан Алберт (Унгария) Ференцварош
1968 Джордж Бест (Северна Ирландия) Манчестър Юнайтед
1969 Джани Ривера (Италия) Милан
1970 Герд Мюлер (Германия) Байерн Мюнхен
1971 Йохан Кройф (Холандия) Аякс
1972 Франц Бекенбауер (ФРГ) Байерн Мюнхен
1973 Йохан Кройф (Холандия) Барселона
1974 Йохан Кройф (Холандия) Барселона
1975 Олег Блохин (СССР) Динамо Киев
1976 Франц Бекенбауер (ФРГ) Байерн Мюнхен
1977 Алан Симонсен (Дания) Борусия Мьонхенгладбах
1978 Кевин Кийгън (Англия) Хамбургер
1979 Кевин Кийгън (Англия) Хамбургер
1980 Карл-Хайнц Румениге (ФРГ) Байерн Мюнхен
1981 Карл-Хайнц Румениге (ФРГ) Байерн Мюнхен
1982 Паоло Роси (Италия) Ювентус
1983 Мишел Платини (Франция) Ювентус
1984 Мишел Платини (Франция) Ювентус
1985 Мишел Платини (Франция) Ювентус
1986 Игор Беланов (СССР) Динамо Киев
1987 Рууд Гулит (Холандия) Милан
1988 Марко ван Бастен (Холандия) Милан
1989 Марко ван Бастен (Холандия) Милан
1990 Лотар Матеус (Германия) Интер
1991 Жан-Пиер Папен (Франция) Олимпик Марсилия
1992 Марко ван Бастен (Холандия) Милан
1993 Роберто Баджо (Италия) Ювентус
1994 Христо Стоичков (България) Барселона
1995 Джордж Уеа (Либерия) Милан
1996 Матиас Замер (Германия) Борусия Дортмунд
1997 Роналдо (Бразилия) Интер
1998 Зинедин Зидан (Франция) Ювентус
1999 Ривалдо (Бразилия) Барселона
2000 Луиш Фиго (Португалия) Реал Мадрид
2001 Майкъл Оуен (Англия) Ливърпул
2002 Роналдо (Бразилия) Реал Мадрид
2003 Павел Недвед (Чехия) Ювентус
2004 Андрей Шевченко (Украйна) Милан
2005 Роналдиньо (Бразилия) Барселона
2006 Фабио Канаваро (Италия) Ювентус/Реал Мадрид
2007 Кака (Бразилия) Милан
2008 Кристиано Роналдо (Португалия) Манчестър Юнайтед
2009 Лионел Меси (Аржентина) Барселона
2010 Лионел Меси (Аржентина) Барселона
2011 Лионел Меси (Аржентина) Барселона
2012 Лионел Меси (Аржентина) Барселона
2013 Кристиано Роналдо (Португалия) Реал Мадрид
2014 Кристиано Роналдо (Португалия) Реал Мадрид
2015 Лионел Меси (Аржентина) Барселона
2016 Кристиано Роналдо (Португалия) Реал Мадрид
2017 Кристиано Роналдо (Португалия) Реал Мадрид
2018 Лука Модрич (Хърватия) Реал Мадрид
2019 Лионел Меси (Аржентина) Барселона
Още по темата
|
›› Видео
›› Европейски футбол
›› Live Scores
Календар
календар затвори
Няма мачове днес.
›› Италия
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 1
отговор
МЕСИ-ДЕ ФЪРСТ ЕНД ДА БЕСТ. Рейтинг: 2 2