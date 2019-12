Сензация в UK Championship! 54-годишен отстрани Тръмп

Хегемонът в световния снукър през 2019 година Джъд Тръмп сензационно отпадна от Шампионата на Обединеното кралство след поражение от 54-годишния Найджъл Бонд. Бившият световен шампион за ветерани срази новия крал на “Крусибъл” с 6:3 и се класира за 1/8-финалите в Йорк. По този начин Тръмп няма да може да изравни знаменитото постижение на Стивън Хендри да бъде актуален носител на всичките трофеи от “Тройната корона”.

