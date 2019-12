Зимни спортове 5 неща, които научихме от първия кръг в биатлона 02 декември 2019 | 18:52 0



копирано

Първият уикенд в Световната купа по биатлон предложи очаквано много емоции на феновете на белите спортове, а и българската публика се зареди с допълнителна доза ентусиазъм от отличното представяне на Владимир Илиев в спринта на 10 км и десетото му място. Our fans matter to us!



That's why we have set up a survey to find out more about

how YOU watch biathlon and what YOU want to see! It takes less than 10 minutes



https://t.co/lg8VvGtJGG

https://t.co/TX3Ud76RoW

https://t.co/YV4PlbhQ03



We can't wait to hear from you! pic.twitter.com/wpgOWukPdI — IBU World Cup (@IBU_WC) October 29, 2019 Сайтът на Международния съюз по биатлон пък публикува аналитичен материал, озаглавен “5 неща, които научихме от първата седмица на новия сезон”. “Едно нещо е очевидно - Доротея Вирер изобщо не е повлияна негативно от множеството извънспортни събития и спонсорски договори, с които бе свързано лятото й. Тя беше брилянтна и в двата старта в Йостерсунд. Ето петте неща, които научихме през уикенда: After waiting for more #biathlon all summer, fans were clearly not disappointed by the great show put on today in #OST19. Enjoy these highlights and remember, we are back live wednesday on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/bMT8pwV613 — IBU World Cup (@IBU_WC) December 1, 2019 1. Норвежците остават най-добрите при мъжете Норвежкият състав е най-добрият при мъжете. Йоханес Тингнес Бьо показа, че все още е труден за побеждаване. Точка. Независимо дали на пистата или на огневия рубеж. Докато някой не го победи убедително, той е фаворитът. Тарей Бьо има същата искра от преди няколко години и би трябвало през целия сезон да преследва класирания на подиума. Ерленд Бьонтегорд беше спокоен и обран по време на спринта, като изглеждаше готов за най-добрия си сезон. Новобранец номер 1 на 2019-а Йоханес Дале постави личен рекорд със седмото място и това доказа, че лятото му с “А” отбора го е изпратило на следващото ниво. 2. Шведският отбор се придържаше към усилената работа On the women sprint we also had a bunch of career best within point-awarding placements: @LinnJMPersson (5th), @elvira_oberg (12th), Voronina (29th) #OST19 pic.twitter.com/xrmomi50SJ — IBU World Cup (@IBU_WC) December 2, 2019 Домакините Швеция доказаха още веднъж, че всяка конфигурация между мъже и жени в отборно състезание може да предложи магия. Йоханес Лукас зае позицията на Волфганг Пихлер и неговия известен девиз: “просто усилена работа”. Шведите не се поддадоха на напрежението и спечелиха първо и трето място пред собствена публика. Самуелсон беше брилянтен в индивидуалната смесена щафета. Независимо че Хана Йоберг не бе особено прецизна на огневия рубеж, тя е доста талантлива. Младата Елвира Йоберг беше брилянтна в първия си старт за Световната купа в спринта, заемайки 12-о място, и то само 0.4 секунди зад сестра й. Шведите не забравиха да отбележат и петата позиция на Лин Першон в спринта. 3. Доротея Вирер продължи започнатото The flower ceremony ends the day of live competitions here in #OST19 But if you missed today’s action, don’t despair, you can catch up on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/e1Z45DZ4nB — IBU World Cup (@IBU_WC) December 1, 2019 Вирер бе в сянката на Лиза Витоци в предсезонната подготовка, като от Витоци се очакваше много след силното лято. Вирер обаче доминираше и бе много уверена, което си пролича по бързата й стрелба. На пистата пък също бе много силна и приключи с 22 секунди по-бързо време от ски бегачката Денизе Херман. Най-важното бе, че италианката показа, че може да се справя с голямото напрежение, което преди години бе проблем за нея. 4. Скоростта на ските на Мартен Фуркад отново е налице Седемкратният шампион в Световната купа Мартен Фуркад се върна в Йостерсунд след серия от разочарования на Световното първенство. Великият французин няма нужда да доказва повече нищо на никого (освен на себе си), а ако съдим по скоростта на бягането му в първото индивидуално състезание за сезона, то той е близо до най-добрата си форма. Фуркад пропусна две мишени от “прав”, но все пак финишира на пета позиция. Още по-важно е, че Йоханес Бьо бе пробягал дистанцията за само 1.5 секунди по-малко от французина, така че трябва да се подготвим за сериозна битка. 5. Силни ветрове, но без изненади в Сюсьон Hard to wrap the first weekend of #biathlon this season in just 5 points, but these are our takes from #OST19 and @IBU_CUP Which points would you take instead?https://t.co/lvXQGZGFzb pic.twitter.com/XFQKonwajV — IBU World Cup (@IBU_WC) December 2, 2019 Стартовете от Купата на IBU в Сюсьон през уикенда се оказаха допълнително предизвикателство за биатлонистите заради силния вятър и тежките условия. В първия спринт победите отидоха при Лукас Фрацчер (Германия) и Каролине Ердал (Норвегия). Във втория спринт пък успехи постигнаха Фредрик Гесбак (Норвегия) и Ирина Старих (Русия). Преследването спечелиха Филип Наврат (Германия) и Елизабет Хьогберг (Швеция).

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 2247 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1