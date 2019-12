НБА Блестящ и извън терена: Дончич помогна за събирането на $2 млн. за болно дете 02 декември 2019 | 17:42 0



Before today's game, @luka7doncic met Kris, a toddler from Slovenia that was diagnosed with the rare genetic disease 1 spinal muscular atrophy. Luka & fellow Slovenians helped raise over $2.2 million for treatment. @townbrad's story: https://t.co/nSck2G2AJu pic.twitter.com/VzVDEX1nl9 — Mavs Care (@MavsCare) December 2, 2019

Лука Дончич е изключителен баскетболист, но извън очертанията на баскетболното игрище явно е и също толкова впечатляващ като личност. Преди да изведе Далас до победата, която сложи край на серията от 10 поредни успеха на Лос Анджелис Лейкърс снощи, младата словенска звезда имаше да свърши нещо по-важно. 20-годишният гард се запозна с Крис Зудич и семейството му, след като стана ясно, че в последните месеци е изиграл ключова роля за събирането на сумата от $2.2 милиона, която е необходима за леченито на малкото момченце.Крис, който ще навърши две години след два месеца, спинална мускулна атрофия тип 1. Рядкото генетично заболяване засяга пряко централната нервна система и може да наруши сериозно двигателните функции. След установяване на диагнозата, лекарите са съобщили на родителите на Зудич, че момченцето се нуждае от генна терапия, която обаче струва непосилна за семейството сума.Фамилията започва кампания в родната им Словения, а след като Дончич разбира за това, популяризира инициативата, в която се включват и редица други популярни местни спортисти, включително националите по волейбол. Детето вече е преминало терапията, а в следващите три месеца ще остане под лекарско наблюдение в Калифорния. “Лука искаше да се запознае с него. Той е страхотен с децата, но за съжаление нямаше как Крис и семейството му да останат в залата за мача, защото имунната му система е слаба”, разказа майката на Дончич - Мирям Потербин, цитирана ot Dallas Morning News. “За мен лично това е по-важно от играта, защото всеки път той показва, че е наистина добър човек. Това е важно за мен”, добавя още Потербин и споделя, че Дончич “играе, защото това му доставя радост” и се гордее с него.

