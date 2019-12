Благой Найденов спечели турнира "Златна ръкавица" в Сърбия

View this post on Instagram

Шампион на 62- Международен турнир “Златна ръкавица”След 3-победи. Над Алжир,Мароко и на финал Холандия. Благодаря на личния ми треньор Борислав Бояджиев, на семейството ми и на Бог!

A post shared by Blagoy Naydenov (@blagoynaydenov) on Nov 30, 2019 at 11:34am PST