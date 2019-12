Гари Уилсън изравни забележителен "сенчъри" рекорд

Гари Уилсън влезе в историята на снукъра, реализирайки четири поредни сенчъри брейка в професионален двубой. Това се случи при победата му с 6:4 над Крис Уейклин във втория кръг на Шампионата на Обединеното кралство.

.@Gary_Wilson11 becomes the fourth player ever to make four consecutive centuries in the same match!



John Higgins, Shaun Murphy and Neil Robertson are the others.



Successive runs of 67, 97, 134, 114, 100 & 124 secure a 6-4 win over Chris Wakelin #baizeofglory @betway pic.twitter.com/uyMCJcSPyN