Марк Уилямс отпадна рано от Шампионата на Обединеното кралство

Майкъл Уайт бе спечелил само един мач този сезон преди началото на Шампионата на Обединеното кралство по снукър, но това не му попречи да се саморазправи с трикратния световен шампион Марк Уилямс с 6:2 и да се класира за третия кръг в Йорк.

Уайт, който има титли в Shootout 2015 и “Пол Хънтър Класик” 2017, бе считан за един от най-обещаващите млади таланти в джентълменския спорт, но оттогава претърпя брутален срив на формата и увереността си. 28-годишният уелсец бе загубил шест от седемте си мача този сезон преди началото на UK Championship, но последователно елиминира Фъргал О’Брайън и двукратния шампион Уилямс.

