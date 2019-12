НБА Дончич и Далас спряха Лейкърс на прага на рекорд 02 декември 2019 | 10:51 0



Luka Doncic. Big-time.



The Sophomore drains the triple over LBJ #MFFL | #NBASundays pic.twitter.com/euZTgrN5S0 — NBA UK (@NBAUK) December 1, 2019

Напълно очаквано Дончич и ЛеБрон Джеймс бяха главните действащи лица в този двубой. Словенският феномен завърши с 27 точки, 10 асистенции, 9 борби и 3 отнети топки, като имаше сравнително тихо първо полувреме, след което се пробуди през третата част, за да реализира 16 точки - с една по-малко от целия отбор на Лейкърс. Именно в третата четвъртина Маверикс се откъснаха напред и в един момент поведоха с 20 точки, след което не допуснаха съперника да ги догони.

@luka7doncic (27 PTS, 9 REB, 10 AST) & @KingJames (25 PTS, 9 REB, 8 AST) duel as the @dallasmavs win in LA! pic.twitter.com/zuj3DaUIeY — NBA (@NBA) December 1, 2019

ЛеБрон от своя страна приключи с 25 точки, 9 борби, 8 асистенции и 4 отнети топки, но по-голямата част от тях дойдоха преди почивката. Суперзвездата на Лейкърс на няколко пъти вдигна публиката на крака със зрелищни забивки, а освен това показа и отличен поглед над играта, намирайки съотборниците си с чудесни пасове.



Делон Райт и Джъстин Джаксън се включиха добре от пейката за Далас, съответно със 17 и 15 точки, докато Кристапс Порзингис и Дуайт Пауъл останаха с по 15 точки всеки.



