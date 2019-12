Бейзбол В МЛБ се пие най-малко легален допинг от поне десетилетие 02 декември 2019 | 09:16 0



копирано





През 2019 г. в МЛБ е имало 91 играчи с рецепта за лекарства против синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност (т. нар. хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието или ADHD – Attention deficit hyperactivity disorder). Най-често употребяваният медикамент за терапия е адерал – мощен стимулант от групата на амфетамините.



ADHD drug exemptions in '19 lowest in decade https://t.co/li90yEBXOK pic.twitter.com/vZHv5dqKRS — MLB on Scoreboard Page (@MLBonSP) November 29, 2019

За сравнение, през 2018 г. броят на легално употребяващите допинг бейзболисти е бил 101, а през 2017 г. – 103. Преди това в периода 2008-2016 г. това число е варирало между 105 и 119 играчи на сезон. Общо картотекираните състезатели в 30-те клуба от МЛБ е средно около 750 в началото на първенството и около 1200 в края на редовния сезон.



През изминалия сезон са направени общо 11 619 теста за забранени вещества, от които 9332 уринни проби за стимуланти и 2287 кръвни проби за човешки хормон на растежа. В момента текат преговори между комисионерския офис и синдиката на играчите (MLBPA) за въвеждане на тестове за опиоиди. Разговорите започнаха през лятото след внезапната смърт на 27-годишния питчер на Лос Анджелис Ейнджълс Тайлър Скагс, в чието тяло бяха открити извънредно силните болкоуспокояващи фентанил и оксикодон.



Броят не бейзболистите от Висшата лига на САЩ и Канада (МЛБ) с лекарско позволение да ползват забранени в спорта стимуланти е паднал до най-ниското ниво от въвеждането на годишните медицински доклади през 2008 г. Тазгодишните данни бяха публикувани миналата седмица от Томас Мартин, администратор на независимата програма за допинг контрол към Мейджър лийг.През 2019 г. в МЛБ е имало 91 играчи с рецепта за лекарства против синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност (т. нар. хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието или ADHD – Attention deficit hyperactivity disorder). Най-често употребяваният медикамент за терапия е адерал – мощен стимулант от групата на амфетамините.За сравнение, през 2018 г. броят на легално употребяващите допинг бейзболисти е бил 101, а през 2017 г. – 103. Преди това в периода 2008-2016 г. това число е варирало между 105 и 119 играчи на сезон. Общо картотекираните състезатели в 30-те клуба от МЛБ е средно около 750 в началото на първенството и около 1200 в края на редовния сезон.

Още по темата

0



копирано

ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 254 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1