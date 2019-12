Зимни спортове Безпощадна Шифрин с поредна историческа победа в слалома 01 декември 2019 | 21:04 - Обновена 0



Never in doubt



In front of a roaring hometown crowd, slalom queen Mikaela Shiffrin scores her 4th-straight win at Killington and her 62nd career World Cup victory pic.twitter.com/Lk2PcOYsIO — CBC Olympics (@CBCOlympics) December 1, 2019 Невероятната Микаела Шифрин продължава да пише история в Световната купа по ски алпийски дисциплини, печелейки за четвърти път "родния" старт в слалома на пистата "Суперзвезда" в американския зимен център Килингтън. Шифрин премина трасето за общо 1:50.45 минути и остави на космическите 2.29 секунди зад себе си най-близката си преследвачка Петра Влъхова, която единствена освен нея спечели кръг от дисциплината през миналия сезон, а сега трябваше да заличава неуспешното начало на кампанията с падане в Леви предната седмица. Последното място на подиума бе за шведката Ана Свен-Ларшон, която приключи с пасив от 2.73 секунди спрямо победителката. Шифрин вече има 42 победи в слалома и 62 за Световната купа на сметката си и по последния показател изравни легендата Ане-Мари Мозер-Прьол. Единствено Линдзи Вон с 82 има повече, а иначе се спази тенденцията последните 22 старта в най-техничната дисциплина да бъдат печелени от американката (18) или Влъхова (4).





2"29 d'avance au final pour Shiffrin. C'est le 7e plus gros écart de l'histoire en slalom. Le record est of course pour l'Américaine (3"07 devant Zuzulova en 2015 à Aspen) pic.twitter.com/QrTnScgEU2 — Bunoz Emmanuel (@BunozManu) December 1, 2019 Топ 10 в Килингтън допълниха Кристина Акерман (Германия), Нина Хавер-Льосет (Норвегия), Катарина Лийнсбергер (Австрия), Рони Рем (Канада), Катарина Галхюбер (Австрия), Мишел Гизин (Швейцария) и Ирене Куртони (Италия).

SHIFFRIN DI UN ALTRO PIANETA



Dominio dell'americana anche nella seconda manche a Killington. Chiude con 2″22 di vantaggio su Vlhova @MikaelaShiffrin | #Killington | #slalom | #fisalpine pic.twitter.com/wbTDFArLIA — Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 1, 2019 Треньорът на Швейцария Вернер Цурбхен бе поставил една врата по-малко на пистата "Суперзвезда" за втория манш - 63, от които 62 са завиващи. Стартът бе на 980 метра, а финалът - на 780 за 200 метра вертикално понижение, а температурата бе минус 10 градуса. Норвежката Мина Фюрст Холтман започна първа спускането си във втория манш, като тя имаше изоставане с цели 5:02 секунди спрямо лидерката след първия рунд Микаела Шифрин. При дамите, за разлика от мъжете, отново разликите бяха доста сериозни, като самата лидерка имаше аванс от 1:13 секунди пред Петра Влъхова. Нина Хавер-Льосет, която е една от само четирите активни състезателки с победа в слалом за Световната купа, поведе колоната след излизането на половината участнички във втория манш. Тя бе първата, която прогресивно подобряваше времето си във второто спускане и оглави подреждането. Нейната победа в най-техничната дисциплина дойде в Санта Катерина през 2016 година, а другите три с победи в слалома от действащите скиорки са Шифрин (вече 42), Влъхова (5) и Ерин Миелзински (през 2012-а в Офтершванг). Хавер-Льосет е и последната норвежка с класиране на подиума в слалома, постигнат на 10 януари 2017-а във Флако. Сега в Килингтън тя остана на пета позиция.



Ана Свен-Ларшон задмина Хавер-Льосет впоследствие от позицията на девета в първия манш, като без особени трудности преодоля трасето с 0.68 секунди по-добро време, компенсирайки донякъде вялото си първо спускане по пистата. Тя обаче не можа да стане деветата шведка с успех в слалома и първата от Фрида Хансдотер на 10 януари 2017-а насам.



Голямо разочарование претърпя другата фаворитка - швейцарката Уенди Холденер, която сбърка още на втората врата, хващайки кола с лявата си ска. Така всички надежди за първа победа в слалома се изпариха, а провалът й означаваше, че Свен-Ларшон е с гарантирано място на подиума - в нейния случай, на трето място.



Влъхова имаше цели 1.69 секунди аванс пред шведката, но над секунда от него бе стопена още на третата контрола. В крайна сметка с 0.44 секунди по-добро общо постижение словачката се пребори за позицията на почетната стълбица и се постара да заличи падането от миналата седмица в Леви. Феноменалното представяне на Шифрин обаче означаваше, че 15-те хиляди зрители на пистата могат да ликуват в чест на 42-рата победа за Световната купа.

