Стадионът за Анди Руис – Антъни Джошуа е готов (видео)

Остава по-малко от седмица до едно от най-очакваните спортни събития за 2019 г.

В Дирия, Саудитска Арабия, три от четирите световни колана в тежка категория ще бъдат заложени на карта. Настоящият шампион Анди Руис (33-1) ще даде реванш на Антъни Джошуа (22-1).

Andy Ruiz Jr is thrilled with custom-built arena for huge rematch with Anthony Joshua https://t.co/G7CENpQXTK pic.twitter.com/8rzQdRy7T0