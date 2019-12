Зимни спортове Хеттрик за Рийбер в "требъла на Рука" в северната комбинация 01 декември 2019 | 18:20 0



Ярл Магнус Рийбер продължи с впечатляващото си представяне в началото на сезона в Световната купа по северна комбинация и спечели “требъла на Рука” с комфортен аванс пред конкурентите си. Цели 2 минути и 8 секунди разделиха норвежеца от преследвачите му, а сънародникът му Юрген Гробак заслужи второто място с финален спринт срещу Йенс Лурос Офтебро, за когото пък това бе трето класиране на най-ниското стъпало от почетната стълбица. He came, he saw and he conquered Ruka Tour Next up is Lillehammer and Jarl Magnus Riiber is definitely looking forward to thatSo with love from @rukanordic @wclhmr We cannot wait! #rukanordic #meijännordic #ruka #fisnoco #worldcup #yhdistetty @fisnoco pic.twitter.com/5bUSSqp8vj — Ruka Nordic (@RukaNordic) December 1, 2019 Силният и променлив вятър в Рука направи невъзможно нормалното провеждане на ски скоковете сутринта, като само 14-има участници успяха да направят опитите си. Това означаваше, че ще бъдат ползвани резултатите от предварителните скокове в четвъртък. Впоследствие вихрушката около шанцата във финландския зимен център отмени старта от Световната купа по ски скокове. Рийбер впечатли със скок от 144 метра и събра 153.6 точки, а младата надежда на норвежкия състав Офтебро остана втори със 138 преодоляни метра и 137.7 точки. Рийбер съответно започна ски бягането с аванс от 1:04 минути и не се виждаше кой може да му попречи да добави още един “етапен успех” след победите в събота и петък. Победата на Рийбер в ски бягането с аванс от 2:08 минути е втората най-убедителна в историята на Световната купа по северна комбинация (откакто се отчита такава статистика в отделните дисциплини от 2001-ва досега), като единствено Хану Манинен е постигал по-сериозна преднина от 2:29.6 минути отново в Рука през 2005 година. Everything is certainly going his way this weekend: #JarlRiiber sweeps the Ruka Tour 2019. Congratulations! #fisnoco #nordiccombinend @rukanordic pic.twitter.com/xy9tBlb2ZM — FIS Nordic Combined (@fisnoco) December 1, 2019 Гробак и Офтебро се бориха най-вече с Франц-Йозеф Рерл за останалите две места на подиума, като Гробак атакува на последното изкачване и само Офтебро можеше да поддържа темпото му. Рерл, победител в лятната Гран при, остана на 2 секунди от младия норвежец и зае четвърта позиция в класирането, а Ейнар Лурос Офтебро (по-големият брат на Йенс) и Еспен Бьорнстад се погрижиха всички места от топ 6 да отидат на сметката на Норвегия. Топ 10 бе допълнен от Филип Ортер, Мануел Файст, Риота Ямамото и Винценц Гайгер. В генералното класиране за “требъла на Рука” Рийбер е перфектен с 300 точки, Йенс Офтебро завърши втори със 180, а трети остана Гробак със само 5 пункта по-малко.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 320

