Зимни спортове Вирер почна с победите още от спринта в Йостерсунд 01 декември 2019 | 17:38 - Обновена



Шампионката от миналия сезон Доротея Вирер започна по отличен начин новата кампания в индивидуалните дисциплини от Световната купа по биатлон. Въпреки че се слави най-вече с уменията си в дългите дистанции, чаровната италианка спечели първия спринт за 2019/2020 в шведския зимен център Йостерсунд. Dorothea Wierer @fisiofficial start really well here in #OST19 https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/G5ThHDFHK3 — IBU World Cup (@IBU_WC) December 1, 2019 Вирер направи само една наказателна обиколка след стрелбата си в положение “прав”, като отби набезите на норвежката Марте Олсбу Ройзеланд, останала на втора позиция в крайното класиране. Трета без нито една грешка в стрелбата финишира 22-годишната чехкиня Маркета Давидова. DOROTHEA SEI UNICAAAAA



Nella 7,5km sprint di Ostersund vince la Wierer! In Coppa del Mondo l’azzurra compie un altro capolavoro

#Biathlon | #EurosportSCI pic.twitter.com/Oupde6BCUO — Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 1, 2019 Топ допълниха Федерика Пройс, Лин Першон, Денизе Херман, Катарина Интерхофер, Лена Хеки, Селия Аймоние и Валентина Семеренко. Българките бяха три, но от 64-и стартов номер нататък, защото нямаха достатъчно точки, за да се вместят в първите две стартови групи. Милена Тодорова завърши на 76-а позиция с 2+1 грешки, Мария Здравкова приключи 81-ва с 0+2, а най-опитната ни състезателка Даниела Кадева остана 93-а от общо 105 участнички. Dorothea Wierer rewrote history for @fisiofficial last year by becoming the first Italian to win the overall. Can she start her globe defence well in #OST19? https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/eNCbPWiHUS — IBU World Cup (@IBU_WC) December 1, 2019 Въпреки че Денизе Херман застана на огневия рубеж с 42 секунди аванс и излезе на първа позиция след безупречна стрелба “от легнал”, Вирер я измести само няколко минути по-късно на свой ред с пет повалени мишени и страхотно темпо в бягането. На втората стрелба Херман престоя 37 секунди и сбърка един от изстрелите, като същото важете и за Вирер, само че италианката бе с около 15-ина секунди по-бърза от германската си опонентка. Лиза Витоци направи две корекции по време на стрелбата си от легнал и сбърка цели три пъти, с което елиминира сама шансовете си за победа. Лариса Куклина поддържаше изоставане от 27.2 секунди след второто посещение на рубежа и се движеше на трета позиция, с което впечатляваше феновете в Йостерсунд. В крайна сметка независимо от усилията си в бягането в последната обиколка, Херман не можа да заличи изоставането си от Вирер. Италианката завърши с почти половин минута по-добро време, но трябваше да изчака други фаворитки като Макарайнен и Екхоф, за да бъде сигурна в победата си. Впоследствие пък Марте Олсбу Ройзеланд стреля 0+2 и успя да застане на втората позиция в класирането. One miss each for Herrmann and Wierer! Can someone take advantage? #OST19 pic.twitter.com/cYEzl3qz8M — IBU World Cup (@IBU_WC) December 1, 2019 Екхоф направи безпогрешна първа стрелба, но от положение “прав” сбърка цели четири патрона, поради което нямаше как да застраши водачеството на Вирер и бе изобщо далеч от топ 10. Витоци пък бе в дъното на класирането, защото направи пет наказателни обиколки след втората си стрелба. Маркета Давидова със стартов номер 47 направи две поредни безгрешни посещения, като загуби доста време в подогтовка на изстрелите си, но имаше реален шанс да измести Вирер от първата позиция. Тя започна пробега си до финала с едва 3.7 секунди изоставане от италианката, но не можа да поддържа темпото нито на Вирер, нито на Ройзеланд. Все пак, третата позиция е страхотно начало на сезона за чехкинята, която така започна и миналия сезон.

1