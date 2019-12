Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) удариха Белогорие с Розалин Пенчев (видео + снимки)

View this post on Instagram

«Каждая победа важна, нужно всегда играть на максимуме» Наставник новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов, а также доигровщик команды Сергей Савин поделились эмоциями от очередной «сухой» победы над «Белогорьем». Пламен Константинов: Проблем с мотивацией у нас сегодня не было, команда «Белогорье» с историей, с ними надо играть осторожно, несмотря на их нынешние проблемы. Мы к этой игре отнеслись серьезно. Я доволен концентрацией моей команды от начала до конца игры. Сергей Савин: Домашних игр осталось не так много, поэтому нужно стараться удерживать лидерство. Каждая победа важна, неважно какой это соперник и какие трудности он испытывает. Нужно всегда играть на максимуме. После первой партии все понимали, что новая партия есть новая партия, в ней всё может измениться, поэтому выходили сконцентрированными и выполняли установки тренера. Подробности вчерашнего матча против «Белогорья» ищите на официальном сайте «Локомотива».

A post shared by ВК «Локомотив-Новосибирск» (@lokovolley.ru) on Nov 30, 2019 at 11:03pm PST