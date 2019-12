Зимни спортове Стратегията на Клаебо отново безупречна във вълнуващото преследване в Рука 01 декември 2019 | 13:10 - Обновена 0



Top 3 skiers, Iversen, Klaebo & Niskanen, at the finish area of #ficrosscountry Men's 15 km Pursuit. pic.twitter.com/PJs9o0tyTD — (@NiwakaFerreris) December 1, 2019 Йоханес Хьосфлот Клаебо оправда статута си на фаворит и спечели преследването на 15 километра свободен стил в заключителния трети ден от турнето във финландския зимен център Рука за начало на Световната купа по ски бягане. Норвежецът в типичен маниер направи силна финална атака в последното навлизане в стадиона, с което остави зад себе си сънародника Емил Иверсен и победителя от вчерашната 10-километрова класика Иво Нисканен от Финландия. Триото водеше оспорвана битка в последните две обиколки, в които любимецът на домакините бе начело, но стратегията на норвежците се отплати и късният щурм на Клаебо му осигури успеха.

Iivo Niskanen will be the only non-norweigan on the podium today. Final standings in the Ruka Triple for the men:

1. Johannes Høsflot Klæbo

2. Emil Iversen

3. Iivo Niskanen



We're still waiting for FIS to publish result lists for the women's race. — Fantasy Cross Country (@FantasyXC) December 1, 2019 Клаебо бе максимално улеснен от класирането на второ място във вчерашния интервален старт, както, разбира се, от победата в спринта в петък. Така той спечели "требъла на Рука" и не разочарова феновете на белия спорт, очакващи негова доминация през сезона. Клаебо водеше до 10-ия километър, а зад него постепенно колаборацията между Нисканен и Иверсен стопяваше дистанцията, като двамата се редуваха да взимат "смени" в преследването на водача. Точно преди началото на предпоследната обиколка (вместо в 4, дисциплината се проведе в 6, за да бъде по-динамично състезанието и участниците по-често да преминават пред трибуните) Нисканен пое водачеството, а зад него се залепиха двамата норвежци.





Klæbo spurtet fra Iversen og Niskanen etter intens duell https://t.co/lZRFR4onf6 — VG Sporten (@vgsporten) December 1, 2019 Тройката имаше повече от минута преди 10-ия километър аванс пред преследвачите, но в следващите 1000-1500 метра тя се стопи до 50-ина. Все пак, бе ясно, че няма кой да се впише в истинска битка за местата на подиума, освен тройката в челото. Тъй като състезанието бе в свободен, а не класически стил, сякаш Нисканен нямаше толкова шансове да вземе победата пред двамата норвежци. Финландецът се обръщаше няколко пъти назад, сякаш за да подскаже, че е готов да отстъпи водачеството преди финалния спринт, но никой от конкурентите му не се хвана на въдицата. Точно с навлизането в последната част на пистата към стадиона двамата норвежци изпревариха Нисканен и го оставиха на няколко десетки метри назад. Клаебо без видими усилия дръпна на сънародника си и спечели практически без особен финален спринт с аванс от 1.8 секунди. Нисканен остана трети на 11.1, а зад тях Александър Болшунов не можа да се пребори с Паал Голберг за четвъртата позиция.



Шестото, седмото и осмото място също бяха за Норвегия - Ханс Кристер Холунд, Дидрик Тьонсет и Шур Рьоте. Холунд записа най-доброто време в състезанието, защото финишира с 52.1 секунди изоставане, което означаваше, че е спечелил цели 50 в хода на надпреварата, а Рьоте също заслужаваше похвали със заличените 40 секунди пасив.







Очаквана победа за Йохауг и неочакван норвежки подиум в Рука



По-рано през деня при дамите очаквано Терезе Йохауг триумфира, а подиумът бе изцяло норвежки. Кале Халварсон се погрижи все пак да има швед в топ 10, а последната позиция в него бе за Сергей Устюгов, който започна катастрофално новия сезон с дисквалификация за два фалстарта в спринта в петък.По-рано през деня при дамите очаквано Терезе Йохауг триумфира, а подиумът бе изцяло норвежки.

