Луис Енрике: Няма да играя тенис с Морено

Селекционерът на Испания Луис Енрике заяви, че му е писнало да коментира разочарованието му от бившия помощник Роберто Морено. Той не влезе в новия треньорски щаб, въпреки че ръководеше отбора, докато Луис Енрике временно напусна поста заради здравословното състояние на дъщеря си. След завръщането си той обвини Морено в нелоялност.

"Очевидно всички треньори са лоши, но всичко е наред. Не съм тук, за да играя тенис с Роберто. Казах си версията. И това е всичко. Не искам да повтарям това, но казах точно това, което исках. Ако се наложи обаче, ще продължа да ви го повтарям", заяви Енрике след жребия за Евро 2020.

