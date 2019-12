НБА Сакраменто шокира Денвър след страхотен обрат и продължение (видео) 01 декември 2019 | 12:30 - Обновена 0



Down 17. No problem.



Сакраменто Кингс надви Денвър Нъгетс като домакин със 100:97 след продължение и нанесе на “Златните буци” четвърто поражение от началото на редовния сезон в НБА. “Кралете” изоставаха със 17 точки след края на първото полувреме, но в последните две части се вдигнаха на щурм и успяха да се доберат до продължение, в което надделяха над съперника си. Интересно за отбелязване е, че при последната атака на Денвър в редовното време една от звездите на тима Джамал Мъри не успя да отправи изстрел към коша, а същото се получи и в последните секунди на продължението, когато на Нъгетс им бе нужна тройка.Интересното е, че първият аванс на Кингс в мача дойде чак в продължението. Домакините загубиха първата четвърт със 17:27, като целият отбор на Люк Уолтън вкара по-малко точки в тази част от гарда на Денвър Гари Харис (18). Харис завърши с 25 точки.Над всички в мача бе крилото Харисън Барнс, който се отличи с 30 точки, като към тях добави 5 борби, 1 асистенция и 2 открадни топки. Бъди Хийлд отбеляза 21 точки за победителите, въпреки че дълго време играта му не спореше, но в края на мача бахамецът “излезе от дупката” и помогна на отбора си да прекърши играчите на Майк Малоун. Тимът на Кингс отново бе без трайно контузените си млади таланти Марвин Багли и Ди'Арън Фокс.Денвър продължава да заема второ място в класирането в Западната конференция с 13 победи и вече 4 загуби, а Сакраменто е на девета позиция с 8 победи и 10 поражения, като е с равни показатели с осмия Финикс Сънс. 0



